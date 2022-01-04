В Івано-Франківській області на хабарі за відчуження землі впіймали керівника підрозділу Нацакадемії аграрних наук

Керівника державного підприємства одного з підрозділів Національної академії аграрних наук України викрили на вимаганні й отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України), повідомляється у вівторок на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Виконувач обов'язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передання в оренду частини майнового комплексу та подальше відчуження держмайна й земельної ділянки. Під час розслідування задокументовано отримання посадовцем частини неправомірної вигоди. Після отримання коштів його затримали… Вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Заходи з викриття здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.