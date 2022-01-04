Події

12:51 04.01.2022

В українського військового Гордійчука, незаконно утримуваного в Макіївській колонії, серйозні проблеми зі здоров'ям - омбудсмен

2 хв читати
В українського військового Гордійчука, незаконно утримуваного в Макіївській колонії, серйозні проблеми зі здоров'ям - омбудсмен

В українського військовослужбовця Юрія Гордійчука, незаконно утримуваного в Макіївській виправній колонії №32, серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії №32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям. Юрій - старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денісова наголосила, що політв'язень має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - звернулася омбудсмен.

Уповноважений з прав людини нагадала, що 22 травня 2019 року Гордійчука та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано у районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

П'ятьох із них звільнили в рамках обміну, ще один - Роман Безпалий - помер. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун та Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року Юрія було незаконно засуджено так званим Верховним судом в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

 

Теги: #полонений #омбудсмен #денісова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 30.12.2021
Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

13:51 28.12.2021
Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

10:14 23.12.2021
Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

10:39 21.12.2021
Український політв'язень Ігор Назаренко, якого незаконно тримають у Макіївській колонії, перебуває в критичному стані - омбудсмен

Український політв'язень Ігор Назаренко, якого незаконно тримають у Макіївській колонії, перебуває в критичному стані - омбудсмен

15:22 09.12.2021
Екс-посол Канади в Україні замінить Свенчицького на посаді бізнес-омбудсмена – рішення Кабміну

Екс-посол Канади в Україні замінить Свенчицького на посаді бізнес-омбудсмена – рішення Кабміну

17:34 23.11.2021
"Слуги народу" запропонували утворити ТСК для перевірки можливих порушень присяги Денісовою

"Слуги народу" запропонували утворити ТСК для перевірки можливих порушень присяги Денісовою

14:16 19.11.2021
Омбудсмен Грузії заявила, що у Саакашвілі неврологічний розлад - судоми, спричинені енцефалопатією Верніке

Омбудсмен Грузії заявила, що у Саакашвілі неврологічний розлад - судоми, спричинені енцефалопатією Верніке

18:22 16.11.2021
У дніпровському приватному будинку для літніх людей, де сталася пожежа, проживали 30 осіб, з яких 23 лежачих хворих - Денісова

У дніпровському приватному будинку для літніх людей, де сталася пожежа, проживали 30 осіб, з яких 23 лежачих хворих - Денісова

14:18 16.11.2021
Мін'юст Грузії відмовив Денісовій у зустрічі із Саакашвілі, пославшись на кодекс "Про взяття під варту"

Мін'юст Грузії відмовив Денісовій у зустрічі із Саакашвілі, пославшись на кодекс "Про взяття під варту"

09:32 16.11.2021
Денісовій відмовили у відвіданні Саакашвілі у грузинській в'язниці

Денісовій відмовили у відвіданні Саакашвілі у грузинській в'язниці

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

В Україні за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 3 629 людей, 135 померли

Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

ОСТАННЄ

Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

Реформа шкільного харчування запрацювала з 1 січня - Держпродспоживслужба

У центрі Харкові впала стіна нежитлового будинку, постраждалих немає

У Києві встановлено новий добовий температурний рекорд

Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

У грудні СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

СБУ виявила приблизно 500 вибухових пристроїв на Донбасі у 2021 році

Стамбульську конвенцію буде ратифіковано у 2022 році - Стефанішина

У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА