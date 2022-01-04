У грудні СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у грудні 2021 року припинили та нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Як повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, це сталося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, виявлених протягом минулого місяця.

"Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-програми (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка проводить моніторинг подій у режимі реального часу та дає змогу аналізувати стан інформаційної безпеки.

"Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам у національному кіберпросторі", - наголошують у спецслужбі.