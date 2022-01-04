У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ях Закарпатської області.

"4 січня у зв'язку з відлигою на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС зазначають, що у вівторок на річках басейну Прип'яті у зв'язку з опадами та відлигою очікується підйом рівня води на 0,1-0,6 м над тим рівнем, який спостерігався о 08:00 31 грудня.

Уточнюється, що в окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву, у зв'язку з чим в окремих районах оголошено I ("жовтий") рівень небезпеки.

"4 січня, у результаті добігання паводкової хвилі, на Тисі… продовжиться підйом рівня води на 1,7-2,2 м над поточним рівнем, без негативних наслідків. 4-6 січня у зв'язку з опадами на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,3-1,3 м над поточними рівнями.