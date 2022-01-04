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08:44 04.01.2022

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 292,5 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 292,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок вівторка досягла 292 млн 560 тис. 622, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 449 тис. 495 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де всього виявили 56 млн 191 тис. 523 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 827 тис. 749.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 960 тис. 261, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 482 тис. 17.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де на коронавірус заразилися 22 млн 309 тис. 81 людина. З них померло 619 тис. 743.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок вівторка 701,2. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 542 особи, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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