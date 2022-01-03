Єрмак: Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне порозуміння

Україна та США будуть використовувати всі можливості для запобігання подальшої ескалації, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зеленський щойно поговорив з @POTUS. Зараз найголовніше - запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього", - написав він у своєму Тwitter у ніч проти понеділка.

"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – наголосив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю ввечері запевнив у готовності США та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію з боку Росії.