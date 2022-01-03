Події

07:23 03.01.2022

Єрмак: Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне порозуміння

1 хв читати
Єрмак: Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне порозуміння

Україна та США будуть використовувати всі можливості для запобігання подальшої ескалації, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зеленський щойно поговорив з @POTUS. Зараз найголовніше - запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього", - написав він у своєму Тwitter у ніч проти понеділка.

"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – наголосив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю ввечері запевнив у готовності США та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію з боку Росії.

 

 

 

Теги: #україна_сша #підтримка #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 03.01.2022
Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

06:47 03.01.2022
Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

19:08 02.01.2022
Телефонна розмова Зеленського та Байдена відбудеться після 22.00 за Києвом

Телефонна розмова Зеленського та Байдена відбудеться після 22.00 за Києвом

12:57 29.12.2021
"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її перевага над іншими партіями незначна

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її перевага над іншими партіями незначна

10:30 28.12.2021
США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

08:49 28.12.2021
Переговори між США та Росією очікуються 10 січня, розглянуть ситуацію навколо України

Переговори між США та Росією очікуються 10 січня, розглянуть ситуацію навколо України

06:50 28.12.2021
США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня

14:39 27.12.2021
Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

07:24 27.12.2021
У Відні стартує черговий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми

У Відні стартує черговий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми

19:14 25.12.2021
Посольство США у 30-ту річницю визнання незалежності України: відносини між країнами сьогодні міцні, як ніколи

Посольство США у 30-ту річницю визнання незалежності України: відносини між країнами сьогодні міцні, як ніколи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

ОСТАННЄ

Глава адміністрації Тайваню застерегла владу КНР від "військового авантюризму"

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати план дій за відсутності 25% персоналу

У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

Двоє людей загинули у нічній ДТП у Миколаєві

Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

3 січня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА