Влада американського штату Колорадо продовжує підраховувати збитки від природної пожежі

Близько тисячі домогосподарств і сільськогосподарських будівель розорені природною пожежею в американському штаті Колорадо, повідомляє в неділю Associated Press.

Агентство зазначає, що ці дані не остаточні.

За його даними, семеро людей зазнали травм, ще троє зникли безвісти.

Розпочато розслідування причин пожежі, яка почалася в четвер. У слідчих є певні підозри, зокрема, в одному будинку проведено обшук, але про будь-які деталі поки що не повідомляється.

Агентство нагадує, що в цьому районі була вкрай посушлива осінь, після якої почалася практично безсніжна, але вітряна зима.