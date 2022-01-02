У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

У результаті ДТП у м. Дніпро за участю трьох легкових автомобілів постраждали жінка і дворічна дитина, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"По прибуттю до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3-х легкових автомобілів, а саме Volkswagen Golf, Volkswagen Polo та Volkswagen Tiguan. Так, водій автомобіля Volkswagen Polo здійснив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. У результаті зіткнення транспортний засіб Volkswagen Golf перекинувся на дах, в якому перебували жінка, 1987 року народження, і дитина, хлопчик, 2020 року народження.

Як повідомляється, постраждалу з попереднім діагнозом "перелом ноги" госпіталізовано до обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова. Хлопчика з попереднім діагнозом "травма голови" госпіталізовано до Дніпровської обласної дитячої лікарні. Обставини ДТП з'ясовують працівники поліції.

До ліквідації наслідків пригоди залучено 8 фахівців особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.