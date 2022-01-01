Марш до дня Бандери завершився без ексцесів, учасники розійшлися

На Банковій завершилося народне віче, учасники маршу почали розходитися, ексцесів не спостерігалося, передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна.

Під час віча виступив священик із молитвою, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, лідер українського праворадикального громадського об'єднання "С14" Євген Карась.

Зазначається, що активісти передали звернення представнику адміністрації президента з вимогою надати сотнику УПА Мирославу Симчичу звання Героя України.

Марш закінчився національним гімном. Загалом, захід пройшов спокійно, без будь-яких ексцесів та під контролем поліцейських. Потім учасники почали розходитися.

Як повідомлялося, у Києві відбувся традиційний марш честі та гідності до дня народження Бандери.