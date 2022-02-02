Харківська мерія виступає проти проведення Маршу єдності, але організатори не мають наміру відмовлятися від акції

Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС) рекомендує організаторам Маршу єдності, запланованого на 5 лютого, відмовитися від його проведення.

"Проведення масової акції громадської організації "Молодь Харків" із заявленою кількістю учасників 5 тисяч може викликати суттєві труднощі в забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста. Також потребує врахування той факт, що проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовують окремі радикально налаштовані особи для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні загалом", - йдеться в протоколі позачергового засідання КТЕБ та НС, оприлюдненому на сайті Харківської міськради.

У документі зазначено, що, відповідно до Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терактів та мінімізації їхніх наслідків, з 12 серпня 2016 року для Харківської області введено жовтий рівень терористичної загрози.

Крім того, у комісії відзначають різке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у місті останніми днями. "Проведення зазначеного заходу може негативно вплинути на епідемічну ситуацію на території міста", - йдеться в протоколі.

У зв'язку з цим комісія вирішила рекомендувати керівнику громадської організації "Молодь Харків" відмовитись від проведення акції, а в разі його відмови - юридичному департаменту Харківської міської ради терміново підготувати та направити до Харківського окружного адміністративного суду позовну заяву про заборону проведення акції.

Як повідомив кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна голова Штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при обласній державній адміністрації Костянтин Немічев, організатори не мають наміру відмовлятися від проведення Маршу єдності 5 лютого. "Марш організують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали, або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія ухвалила рішення лише щодо однієї з цих організацій. Заборонити проводити марш решті вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", - сказав Немічев.

Він також висловив здивування щодо аргументації, наведеної в протоколі КТЕБ та НС. "Незрозуміло, чому вони посилаються на положення від 2016 року. З того часу в місті неодноразово проводили різні масові акції та марші, зокрема вишиванкову ходу, марш на День захисника України тощо. Незрозуміло, чому концерти російських виконавців у закритому приміщенні Палацу спорту не можуть позначитися на епідемічній ситуації, а Марш єдності на відкритому повітрі – може. У мене лише одне пояснення – це політичне замовлення", – сказав Немічев.

Як повідомлялося, Немічев уже заявив про те, що Штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, які готові брати участь у опорі російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого заплановано Марш єдності вулицею Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів й очікували, що в ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.