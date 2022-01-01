Марш прибув на Банкову, проте до Офісу президента учасників не пустили

Невелика колона учасників маршу на честь 113-ї річниці до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери прибула до Офісу президента України.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, марш пройшов традиційним маршрутом, починаючи від парку Шевченка і пройшов через Бессарабську площу та Майдан незалежності, прямуючи до Офісу президента.

На початку колони активісти несли портрет Бандери, а також чорне полотнище з його зображенням. Крім того, у середині колони учасники пронесли транспаранти із зображенням ідеолога націоналізму, написами "Слава Україні" та іншими гаслами.

У активістів у руках були національні прапори, червоно-чорні прапори, партійна символіка ВО "Свобода", а також окремо спостерігалися прапори Білорусі.

На мосту над вул. Інститутською учасники підпалили фаєри та скандували патріотичні гасла.

За даними поліцейських, кількість учасників маршу налічує 500-600 осіб.

Марш прибув на Банкову, проте правоохоронці їх не пропустили до самої будівлі через розташування там новорічного ярмарку.

За словами організаторів маршу, учасники зібралися з вимогою привласнити діячеві українського націоналістичного руху, сотнику української повстанської армії (УПА) Мирославу Симчичу звання Героя України.

Почалося віче.