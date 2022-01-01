Марш прибув на Банкову, проте до Офісу президента учасників не пустили
Невелика колона учасників маршу на честь 113-ї річниці до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери прибула до Офісу президента України.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, марш пройшов традиційним маршрутом, починаючи від парку Шевченка і пройшов через Бессарабську площу та Майдан незалежності, прямуючи до Офісу президента.
На початку колони активісти несли портрет Бандери, а також чорне полотнище з його зображенням. Крім того, у середині колони учасники пронесли транспаранти із зображенням ідеолога націоналізму, написами "Слава Україні" та іншими гаслами.
У активістів у руках були національні прапори, червоно-чорні прапори, партійна символіка ВО "Свобода", а також окремо спостерігалися прапори Білорусі.
На мосту над вул. Інститутською учасники підпалили фаєри та скандували патріотичні гасла.
За даними поліцейських, кількість учасників маршу налічує 500-600 осіб.
Марш прибув на Банкову, проте правоохоронці їх не пропустили до самої будівлі через розташування там новорічного ярмарку.
За словами організаторів маршу, учасники зібралися з вимогою привласнити діячеві українського націоналістичного руху, сотнику української повстанської армії (УПА) Мирославу Симчичу звання Героя України.
Почалося віче.