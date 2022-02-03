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19:34 03.02.2022

Харківська мерія та правоохоронці погодили проведення мітингу на пл. Свободи, але Марш єдності вважають недоцільним

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Харківська мерія та правоохоронці погодили проведення мітингу на пл. Свободи, але Марш єдності вважають недоцільним

Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС) на засіданні в четвер, 3 лютого, розглянула заявки двох громадських організацій щодо проведення мирного мітингу та ходи.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, члени комісії та правоохоронці не заперечували проти проведення громадською організацією "Соціальний патронат" мирного мітингу на пл. Свободи за умови, що під час акції дотримуватимуться протиепідемічних вимог і не використовуватимуть піротехніку.

"У протоколі комісії, зокрема, сказано, що на заході заборонено використовувати димові шашки, вибухові пакети та фаєри. У своєму зверненні організація запевнила, що проведення мітингу не призведе до порушення порядку та не створить загрози національній безпеці і що учасники заходу дотримуватимуться всіх протиепідемічних вимог", – йдеться в повідомленні.

Водночас КТЕБ та НС рекомендували громадській організації "ЗОО СВІТ. ХА" відмовитися від проведення Маршу єдності вулицею Сумською (від пл. Конституції до пл. Свободи). "Таку думку висловили представники Служби безпеки України, Національної поліції, патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. У СБУ зазначили, що з урахуванням ситуації, що склалася, і можливого ризику терористичних загроз проведення маршу недоцільне", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

Якщо організатори не відмовляться від проведення маршу, юридичний департамент міськради звернеться до суду із вимогою заборонити акцію.

Як повідомлялося, раніше КТЕБ та НС ухвалила аналогічне рішення щодо заявки про проведення Маршу єдності, поданої громадською організацією "МОЛОДЬ ХАРКІВ".

Голова Штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при облдержадміністрації Костянтин Немічев, коментуючи рішення КТЕБ та НС, заявив, що організатори не мають наміру відмовлятися від проведення Маршу єдності 5 лютого.

"Марш організують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали, або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія ухвалила рішення лише щодо однієї з цих організацій. Заборонити проводити марш решті вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", - сказав Немічев кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше, 1 лютого, Немічев заявив про те, що Штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, які готові брати участь у опорі російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого заплановано Марш єдності вулицею Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів й очікували, що в ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Теги: #єдність #марш #харків
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