У Києві стартував традиційний марш честі та гідності до дня народження Бандери

У парку Шевченка в Києві розпочалася хода учасників традиційного маршу на честь ідеолога українського націоналізму Степана Бандери.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 17.50 у парку зібралося кілька сотень людей під українськими та білоруськими прапорами, а також із партійною символікою.

Організаторами маршу стала партія ВО "Свобода", "Правий сектор", а також молодіжна організація "Сокіл".

На марші звучать національно-патріотичні пісні, гасла зокрема за визнання ОУН УПА на державному рівні.

Традиційний з 2006 року марш стартував рівно о 18:00 після запалення учасниками та організаторами смолоскипів.

На чолі колони учасники несуть портрет, а також зображення Бандери на чорному полотнищі.

Під час ходу звучать патріотичні гасла, зокрема, "Слава Україні, героям слава", "Степану Бандері тричі слава, слава, слава".

Марш приурочений до вимоги надати сотнику Мирославу Симчичу звання Героя. Після цього учасники анонсували пікетування Офісу президента.