Події

13:32 01.01.2022

У новорічну ніч кордони України перетнули 86,4 тис. осіб

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У новорічну ніч кордони України перетнули 86,4 тис. осіб

За минулу добу, 31 грудня, на в'їзд і виїзд з України прикордонники оформили 86,4 тис. громадян, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Зокрема, в нашу державу прослідувало 49,3 тис. осіб, а з України – 37,1 тис. осіб. Також за добу оформлено 16,1 тис. транспортних засобів", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час прикордонного контролю за новорічну добу відмовлено у пропуску 137 особам, з них - 26 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 22 недійсних документи. Також затримано 9 осіб за спробу незаконного перетину державного кордону.

Зазначається, що службу на кордоні несли 3,5 тис. прикордонників.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки триватиме.

 

Теги: #ніч #прикордонники
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