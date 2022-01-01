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08:11 01.01.2022

У 2022 році українських військових направлять на навчання до 13 країн

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У 2022 році українських військових направлять на навчання до 13 країн

Українських військових направлять на навчання до 13 країн у 2022 році, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"Документом передбачено, що у наступному році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ, яким затвердив план кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців і працівників Збройних сил України (ЗСУ) у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.

За словами Резнікова, такі програми є важливим внеском українських міжнародних партнерів у професійний розвиток військових.

"Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним  партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних "вишах" і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині", – наголосив міністр.

Також Резніков повідомив, що для створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу ЗСУ, у 2021 році розроблено та затверджено низку документів, які дозволять отримати військовими спеціалістами нові компетенції.

Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, реалізація якої дозволить створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ (сил) професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

 

 

 

Теги: #військові #навчання #міноборони
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