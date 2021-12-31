Події

17:34 31.12.2021

Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

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Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

Російські найманці порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил у п'ятницю від початку доби станом на 17:00.

"На Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Відповідно до зведення, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Теги: #оос #ситуація
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