Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

Російські найманці порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил у п'ятницю від початку доби станом на 17:00.

"На Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Відповідно до зведення, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.