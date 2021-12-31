У КМДА закликають киян бути обережними та за можливості відмовитися від поїздок на авто через густий туман

У найближчу годину на Київ опуститься густий туман, який протримається до кінця доби, у зв'язку з чим у місті очікується зниження видимості на дорогах до рівня 200-500 м, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у п'ятницю.

Зазначається, що, крім туману, в українській столиці також очікується ожеледиця.

"Фахівці рекомендують водіям під час керування в тумані дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію іншими автомобілями; під час зупинки ввімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що міський Департамент муніципальної безпеки для уникнення травматизму закликає пішоходів бути обережними під час пересувань містом, а водіїв - за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті.

"Якщо уникнути поїздки неможливо, необхідно бути максимально обачними на дорогах", - зазначають у КМДА.

Там додають, що в разі виявлення ділянок доріг і територій, які не були оброблені від ожеледі, городянам слід звертатися до контактного центру міста Києва (15-51).

Раніше повідомлялося, що в Україні у п'ятницю очікується ускладнення погодних умов, у зв'язку з чим у країні було оголошено I рівень небезпеки.