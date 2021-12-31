Пік захворюваності на "омікрон" у Сполучених Штатах, ймовірно, припаде на кінець січня

Провідний фахівець США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі заявив, що пікові показники захворюваності на варіант коронавірусу "омікрон" у країні, швидше за все, спостерігатимуться наприкінці січня.

"Я б припустив, враховуючи розміри території нашої країни та різнорідну ситуацію з вакцинацією, що швидше за все, цей процес займе більше кількох тижнів. (...) Ймовірно, до кінця січня, мені здається", - цитує The Hill слова Фаучі.

Останнім часом у США спостерігається високий темп захворюваності на COVID-19: так цього тижня середня кількість захворювань за тиждень склала 280 тис., а минулого тижня - 150 тис.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), лише 61,9% населення США повністю вакциновано проти коронавірусу.

За даними порталу Worldometers, США знаходяться на першому місці у світі як за загальною кількістю виявлених за часів пандемії випадків COVID-19, так і за кількістю летальних наслідків від коронавірусу. У США виявлено понад 54,7 млн випадків зараження COVID-19, і понад 844 тис. з них мали летальний результат. Понад 41 млн людей одужали.