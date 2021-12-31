Події

06:17 31.12.2021

Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

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Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між РФ та Україною та готова зіграти роль у деескалації ситуації.

"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб зробити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі у східній Україні. У цьому сенсі наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, зробити свій внесок", - сказав Калин.

За його словами, "у цьому питанні - зниження напруженості на користь кожного".

"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може відіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звісно, наш президент з радістю виконає її", - наголосив прес-секретар турецького лідера.

За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації з огляду на те, що "у Анкари хороші відносини з обома країнами". Він зазначив, що в Анкарі з занепокоєнням стежать за обстановкою, що складається.

Калин також висловив думку, що "у глобальному контексті варто говорити про протистояння між Росією та НАТО, Москвою та Заходом".

 

 

Теги: #туреччина #росія #україна
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