Події

19:24 30.12.2021

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

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РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

Рада національної безпеки і оборони може визначити список олігархів уже під час засідання, яке відбудеться 20-25 травня 2022 року, заявляє секретар РНБО Олексій Данілов.

"Закон про олігархів. У нас є розуміння, що до кінця травня він уже має почати працювати. І якщо далі триватиме вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені рішенням РНБО згідно з нашим законодавством", - сказав Данілов на брифінгу в Києві в четвер.

Теги: #засідання #олігархи #рнбо
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