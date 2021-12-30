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16:03 30.12.2021

Мінінфраструктури призначило капітанів морських портів України

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Мінінфраструктури призначило капітанів морських портів України

Міністерство інфраструктури України, згідно з Кодексом торговельного мореплавства, призначило капітанів морських портів країни.

Як повідомляється на сторінці Мінінфраструктури у Facebook у четвер, зокрема, капітаном морських портів "Ренії", "Ізмаїл" та "Усть-Дунайський" призначено Андрія Рижила (капітан далекого плавання з 2009 року, з 2015-го до 2019 року - капітан морпорту) "Усть-Дунайський").

Капітаном морських портів "Чорноморськ" та "Білгород-Дністровський" призначено Олега Нестеренка (капітан далекого плавання з 2010 року, з 2018 року - морський лоцман у Чорноморському та Білгород-Дністровському морських портах).

Капітаном морського порту "Одеса" призначено Олександра Антонова (капітан далекого плавання з 1993 року, з 2004-го до 2019 року та з 2020 р. - капітан Одеського морського порту).

Капітаном морського порту "Південний" призначено Володимира Компанійця (капітан далекого плавання з 1999 року, з 2009-го до 2019 року - перший заступник капітана Іллічівського морського порту).

Капітаном морських портів "Миколаїв" та "Ольвія" призначено Івана Орла (капітан далекого плавання з 1995 року, з 2012-го до 2013 року - капітан Керченського морського рибного порту; з 2016-го до 2019 року - капітан морського порту "Ольвія").

Капітаном морських портів "Херсон" та "Скадовськ" призначено Сергія Грибовода (капітан далекого плавання з 2011 року, у 2018 році - начальник портового нагляду Служби капітана Херсонського морського порту).

Капітаном морських портів "Маріуполь" та "Бердянськ" призначено Олексія Устименка (капітан далекого плавання з 2016 року).

У Мінінфраструктури зазначають, що Служба капітана морського порту є ключовим інститутом, що здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства у морських портах та на підходах до них.

"Зараз ми працюємо над відновленням та вдосконаленням функції держнагляду за безпекою в морпортах. Для того щоб українські порти розвивалися та надавали якісні послуги, необхідно гарантувати базові умови, серед яких безпека мореплавства є визначальною. Посади капітанів зайняли люди з відповідною кваліфікацією та авторитетом у галузі. Усі вони - капітани далекого плавання, що мають досвід у судноводінні, управлінні безпечною експлуатацією морських суден. Більшість із них уже займали аналогічні посади капітанів морських портів", - наведено слова міністра Олександра Кубракова.

Раніше, 17 листопада 2021 року, Мінінфраструктури України ухвалило наказ від №621 "Про затвердження положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Положення визначає порядок призначення, звільнення з посади, підпорядкування капітана морського порту, його повноваження, права, функції, кваліфікаційні вимоги та відповідальність.

Теги: #капітан #мінінфраструктури
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