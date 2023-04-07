Нардеп пропонує уповноважити Мінінфраструктури опікуватися питаннями протимінної діяльності

Позафракційний народний депутат Антон Яценко пропонує створити національний орган з питань протимінної діяльності та покласти його функції на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури).

Відповідний законопроєкт № 9191 зареєстровано в парламенті.

Згідно зі статтею 23 закону "Про протимінну діяльність в Україні", Кабінет міністрів України створює міжвідомчий допоміжний орган, що діє за колегіальним принципом під головуванням міністра оборони.

Однак нардеп Яценко вважає за необхідне створити нацорган з питань протимінної діяльності, функції якого виконуватиме Мінінфраструктури. Як зазначається в пояснювальній записці, це дасть змогу розмежувати повноваження органів влади у сфері протимінної діяльності, що є передумовою ефективного здійснення заходів із відновлення України.