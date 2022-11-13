Економіка

12:21 13.11.2022

З українського порту вийшло ще два судна з агропродукцією

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З українського порту вийшло ще два судна з агропродукцією

У рамках "зернової ініціативи" в суботу, 12 листопада, з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 27 тисяч тонн агропромислової продукції, яка буде спрямована в країни Азії, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"12 листопада в рамках реалізації "зернової ініціативи" з порту "Чорноморськ" вийшли 2 судна з 27 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена в країни Азії", - йдеться в повідомленні.

Ще два балкера, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою організації Об'єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для жителів Ефіопії, Ємену та Афганістану.

Так, в порту "Одеса" на балкер BOZBURUN M. завантажують 40 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, а в порту "Чорноморськ" аналогічний обсяг вантажу вирушив в Ємен і Афганістан балкером GOKOVA M.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 33 судна. На них завантажують 920 тисяч тонн української агропродукції", – йдеться в повідомленні.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 444 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства в країни Африки, Азії та Європи.

Джерело: https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid022a26h8T7wTZkxgLg2L7Ayra82NpEuvuqVj57faL54onJRgsE6t7AMmmVM9g575Msl

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Теги: #зерно #мінінфраструктури #порти

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