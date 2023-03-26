Економіка

16:18 26.03.2023

Україна в неділю відправила шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

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Україна в неділю відправила шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

У рамках гуманітарної програми Grain From Ukraine Україна в неділю відправила шосте судно з 30 тис тонн пшениці для Ємену, повідомило Міністерство інфраструктури.

"Grain From Ukraine: балкер із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену рухається "зерновим коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми #GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" і доєднався до каравану ще з трьох суден", - повідомило міністерство у Фейсбук у неділю.

Зазначається, що Ємен, який потерпає від продовольчої кризи, отримає 30 тис тонн української пшениці завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

З моменту старту програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили 170 тисяч тонн української пшениці в такі нужденні країни як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія.

 

Теги: #зерно #мінінфраструктури

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