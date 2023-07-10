Капітану російського судна повідомлено про підозру в перевезенні награбованого зерна

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще одному капітану російського судна, причетному до перевезення награбованого українського зерна, повідомляють у прокуратурі АР Крим та м. Севастополя.

"Встановлено, що громадянин РФ, капітан судна "АНТ" здійснив сім заходів до закритих морських торговельних портів Севастополя та Керчі для завантаження награбованим українським зерном", - ідеться в повідомленні прокуратури автономії на сторінці у фейсбуці в понеділок.

За інформацією прокуратури, усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав AIS (Автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова.

Дії капітана кваліфіковано за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

У прокуратурі Криму наголошують, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала активно використовувати тимчасово окупований Крим як сіру зону для перевезення та подальшого збуту награбованого українського зерна до третіх країн.

"Прокурори автономії продовжують наполегливо працювати задля встановлення всіх причетних до організації такої схеми. Зокрема, на розгляді суду перебуває обвинувальний акт стосовно окупаційного міністра "сільського господарства Республіки Крим", який причетний до організації схеми. Також повідомлено про підозри директору компанії - власниці кораблів РФ та 12 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України)", - зазначено в повідомленні.