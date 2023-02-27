Прокуратура Криму повідомила про підозру ще трьом капітанам російських суден, причетним до перевезення награбованого українського зерна

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозри ще трьом громадянам РФ - капітанам російських суден, причетним до перевезення награбованого окупантами українського зерна, повідомляє прокуратура автономії.

"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна награбованим українським зерном", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що, усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани періодично вимикали "AIS" (Автоматична ідентифікаційна система) і вносили до неї фіктивні відомості про курс суден, які прямували нібито до портів РФ, а не до закритих морських портів окупованого півострова.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі автономії нагадують, що в рамках цього кейсу прокуратура автономії вже повідомила про підозри окупаційному міністру "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та 6 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Усі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.