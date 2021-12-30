В Індії різко прискорилося поширення COVID-19

В Індії зафіксували понад 13,1 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 за останні 24 години, що на 43% більше, ніж за минулу добу, повідомляє The Times of India.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу в Індії було виявлено 13 154 випадки зараження коронавірусом. Також зафіксовано 268 смертей пацієнтів від наслідків зараження.

Днем раніше було зафіксовано 9 195 випадків захворювання на COVID-19.

Раніше у грудні Міністерство охорони здоров'я відзначало "перші ознаки зростання" захворюваності.

За весь період пандемії в Індії було зафіксовано понад 34,8 млн випадків зараження коронавірусом та майже 481 тис. смертей від захворювання.