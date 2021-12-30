Парижанам наказано обов'язкове носіння масок на вулиці

Використання захисних масок на вулицях Парижа знову стає обов'язковим із п'ятниці через спалах заражень COVID-19, викликаний штамом коронавірусу "омікрон", оголосила ввечері 29 грудня столична префектура поліції.

Ця вимога стосується до осіб старше 11 років "за винятком людей, що переміщуються всередині автомобілів, мотоциклістів та велосипедистів або тих, хто займається спортом", уточнюється у комюніке префектури.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, під час виступу в середу на слуханнях у Національних зборах, порівняв із цунамі поширення в країні коронавірусної інфекції, він навів рекордні дані заражень за останню добу, які досягли 208 тис. випадків.

Префектура попередила про суворий контроль за дотриманням розпорядження носити маски всюди, особливо в багатолюдних місцях Парижа, пригрозивши штрафом у 135 євро.

Водночас оголошено про закриття питних закладів у суботу та неділю з 2 години ночі та про заборону на танці у всіх місцях, які приймають публіку. Закриті з 10 грудня дискотеки не відкриються ще три тижні у січні. Заборонено розпивання алкогольних напоїв на вулицях.

Близько 9 тис. поліцейських та військових слідкуватимуть за дотриманням цих заходів у новорічну ніч, повідомила газета "Фігаро".