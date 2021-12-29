Події

19:11 29.12.2021

На курорті Кароліно-Бугаз у приватному домоволодінні вибухнув газ, загинула людина

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На курорті Кароліно-Бугаз у приватному домоволодінні вибухнув газ, загинула людина

Одна людина загинула внаслідок вибуху у приватному житловому будинку на вул.Молодіжній у с.Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області в середу вдень.

Як повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині, інформація про вибух надійшла рятувальникам о 14:21.

"Відбувся вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в одноповерховій будівлі. Дана будівля прибудована до 2-поверхового житлового будинку, в якому зруйновані вікна та двері, частково пошкоджено капітальну стіну. Внаслідок вибуху виникла руйнація всієї прибудови. Попередня причина спалаху – розгерметизація газового балону. Під час руйнування бетонної конструкції загинув громадянин 1941 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибух #жертви #одеська_область
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