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17:56 29.12.2021

У представників "Євросолідарності" провели обшуки у справі щодо закупівлі вугілля на Донбасі - Турчинов

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У представників "Євросолідарності" провели обшуки у справі щодо закупівлі вугілля на Донбасі - Турчинов

У середу, 29 грудня, правоохоронці провели обшуки у членів партії "Європейська солідарність" у рамках розслідування справи щодо закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу у 2014 році, повідомив керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов.

"Сьогодні о сьомій годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема, обшукували будинок помічника президента (п'ятого президента України Петра Порошенка - ІФ), надзвичайного та повноважного посла Юрія Оніщенка, який, до речі, 25 років має дипломатичного стажу, який віддано працював на свою країну. Також екс-депутата Сергія Березенка обшукували сьогодні й інших наших колег", - повідомив Турчинов на брифінгу у середу.

Він уточнив, що правоохоронці шукали документи, пов'язані із закупівлею вугілля на Донбасі у 2014 році, проте нічого не знайшли.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

Теги: #турчинов #євросолідарність #обшуки
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