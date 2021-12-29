У Сумській області псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом вакцини і пограбував їх

Суд визнав жителя Сумської області, який під виглядом вакцини вколов пенсіонерам снодійне і згодом їх пограбував, винним у розбійному нападі, підпалі будинку пенсіонерів та викраденні документів і засудив його до семи років шести місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, крім житла.

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, дії зловмисника кваліфіковано за ч.3 ст.187, ч.2 ст.94, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України.

"У травні 2021 року в с. Озаричах Конотопського району до будинку пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися проти COVID-19, оскільки вони перебувають у зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але "фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Чоловік почекав, доки вони заснуть, і став шукати в їхніх речах гроші та інші цінності. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник став завдавати їй ударів і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон і банківську картку. А втікаючи підпалив веранду, щоб у такий спосіб приховати свій злочин", - ідеться у повідомленні.

Пенсіонерам вдалося загасити пожежу та викликати поліцію. Згодом було встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь: у нього було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Досудове розслідування здійснював Конотопський райвідділ поліції головного управління Нацполіції Сумської області.