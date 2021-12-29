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16:47 29.12.2021

У Києві здійснюють обшуки у чиновників РДА та підрядників через присвоєння коштів на ремонт басейну в медзакладі

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У Києві здійснюють обшуки у чиновників РДА та підрядників через присвоєння коштів на ремонт басейну в медзакладі

Святошинська окружна прокуратура м. Києва здійснює обшуки у чиновника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА, а також керівників і посадових осіб підрядної організації у межах справи за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення реконструкції басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2".

"Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2018-2020 років на замовлення Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації здійснювало роботи з реконструкції басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2", що у Святошинському районі міста Києва загальною вартістю понад 17 млн грн. Одночасно зазначена підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів, а при їх виконанні здійснювала оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Telegram-каналі.

Сума завданих збитків становить 1 млн 300 тис. грн.

У середу, 29 грудня 2021 року, на підставі постанов суду за місцем проживання службових і посадових осіб, щодо яких є відомості про те, що вони мають стосунок до скоєння злочину, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Теги: #рда #обшуки
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