У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

У середу вранці відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" - першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Сьогодні о 7-й ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність", першого помічника п’ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного та повноважного посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля. Звісно, це абсурд. Ми розцінюємо ці замовні дії влади як свідому провокацію проти нашої політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також додала, що команда розцінює це як "спробу дестабілізувати опозицію та її лідера Петра Порошенка".

Крім того, за словами Геращенко, обшуки проводились за відсутності адвокатів.

"Також ми отримуємо численні сигнали з регіонів щодо тиску на наших активістів і прихильників, профілактичних бесід із нашими партійцями, тиску і переслідувань бізнесу, який симпатизує опозиції. Усі народні депутати "ЄС" перебувають під тиском, прослуховуванням, проти депутатів та їхніх сімей тривають брудні інформаційні кампанії з дискредитації та провокацій", - наголосила нардеп.

Вона зазначила, що політсила пов'язує "цей сплеск терору влади зі стрімким падінням рейтингу Зеленського і зростанням підтримки "ЄС" та Петра Порошенка".

"Маємо інформацію, що у Печерському суді, де розглядаються всі ці хотілки/клопотання Банкової, вони, повз електронний розподіл справ, потрапляють потрібним/своїм суддям…"Європейська солідарність" починає складати "список Магнітського", куди внесемо всіх прокурорів, слідчих, суддів, які приймають замовні, неправомірні рішення, та зробимо їхні імена відомими", - повідомила вона.