Події

16:06 29.12.2021

У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

2 хв читати
У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

У середу вранці відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" - першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Сьогодні о 7-й ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність", першого помічника п’ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного та повноважного посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля. Звісно, це абсурд. Ми розцінюємо ці замовні дії влади як свідому провокацію проти нашої політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також додала, що команда розцінює це як "спробу дестабілізувати опозицію та її лідера Петра Порошенка".

Крім того, за словами Геращенко, обшуки проводились за відсутності адвокатів.

"Також ми отримуємо численні сигнали з регіонів щодо тиску на наших активістів і прихильників, профілактичних бесід із нашими партійцями, тиску і переслідувань бізнесу, який симпатизує опозиції. Усі народні депутати "ЄС" перебувають під тиском, прослуховуванням, проти депутатів та їхніх сімей тривають брудні інформаційні кампанії з дискредитації та провокацій", - наголосила нардеп.

Вона зазначила, що політсила пов'язує "цей сплеск терору влади зі стрімким падінням рейтингу Зеленського і зростанням підтримки "ЄС" та Петра Порошенка".

"Маємо інформацію, що у Печерському суді, де розглядаються всі ці хотілки/клопотання Банкової, вони, повз електронний розподіл справ, потрапляють потрібним/своїм суддям…"Європейська солідарність" починає складати "список Магнітського", куди внесемо всіх прокурорів, слідчих, суддів, які приймають замовні, неправомірні рішення, та зробимо їхні імена відомими", - повідомила вона.

Теги: #євросолідарність #обшуки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 28.12.2021
СБУ зареєструвала заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ – депутат Геращенко

СБУ зареєструвала заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ – депутат Геращенко

13:03 28.12.2021
Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

11:19 23.12.2021
Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

13:13 22.12.2021
Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

10:29 22.12.2021
"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

18:08 20.12.2021
Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

Порошенко повернеться, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського - "Євросолідарність"

06:43 18.12.2021
Порошенко вирушив до Туреччини та Польщі на дипломатичне турне

Порошенко вирушив до Туреччини та Польщі на дипломатичне турне

13:58 17.12.2021
Нардеп Ар'єв: В умовах загрози вторгнення Росії наша армія за фактом забезпечена дизпальним лише на 17%

Нардеп Ар'єв: В умовах загрози вторгнення Росії наша армія за фактом забезпечена дизпальним лише на 17%

12:24 13.12.2021
У "Євросолідарності" вимагають, щоб екс-заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі відповідав перед судом за свої дії

У "Євросолідарності" вимагають, щоб екс-заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі відповідав перед судом за свої дії

14:30 11.12.2021
У "Євросолідарності" вимагають відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

У "Євросолідарності" вимагають відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі затримали іноземця, який влаштував стрілянину в більярдному клубі

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Унаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули чотири людини, трьох госпіталізовано

ОСТАННЄ

Україна повністю входить у "жовту зону" епіднебезпеки, очікується відновлення зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня - KSE

США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи - посольство

У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

В Україну прибуло судно з 88 тис. тонн колумбійського вугілля для "Центренерго"

Пропозицію Української делегації до ТКГ щодо проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто

В Одесі затримали іноземця, який влаштував стрілянину в більярдному клубі

Детективи БЕБ викрили директора приватного підприємства на несплаті 66 млн грн податків

Прем'єр Іспанії обіцяє в разі запровадження обмежень проти COVID-19 пам'ятати про економіку та ментальне здоров'я громадян

"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

Київські ветеринари закликають власників домашніх тварин максимально убезпечити їх від спостереження за феєрверками

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА