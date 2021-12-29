Київські ветеринари закликають власників домашніх тварин максимально убезпечити їх від спостереження за феєрверками

Фахівці київської комунальної міської лікарні ветеринарної медицини закликають власників домашніх тварин зробити все можливе для того, щоб убезпечити своїх вихованців від можливості спостерігати за новорічними феєрверками, які можуть злякати тварину і навіть призвести до каліцтв.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард та феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - розповіла в.о. директора лікарні Наталія Мазур, слова якої наводить прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Ветеринари зазначають, що "підготувати тварину до такого стресу неможливо, оскільки раптового вибуху може злякатися навіть дресирований собака". Крім того, уточнюється, що піротехніка є смертельно небезпечною для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію у просторі, через що врізаються у машини, дерева та будівлі.

"Під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг. За можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку злякає салют, набагато менше. Не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо вона злякалася вибуху - тримайте її міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти. Заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому вихованцю", - радять власникам домашніх тварин ветеринари.

У КМДА також нагадують, що використання піротехнічних виробів під час проведення заходів у столиці заборонено, проте салюти та феєрверки все ще "є атрибутом новорічних свят".