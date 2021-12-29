Події

13:46 29.12.2021

Українці вважають головними подіями 2021 року пандемію коронавірусу, 30-річчя незалежності та вакцинацію

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Українці вважають головними подіями 2021 року пандемію коронавірусу, 30-річчя незалежності та вакцинацію

Українці вважають головними подіями 2021 року в Україні пандемію коронавірусу (6,5%), 30-річчя незалежності України (6,3%) і вакцинацію від коронавірусу (5,9%), свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова назвали подією року 4,4% опитаних. Для 3,8% подією року став "вагнергейт", а 3,7% вважають, що це "закон про землю".

Загрозу вторгнення Росії визначили як подію в Україні 3% опитаних, ще 2,8% назвали такою подією війну.

До переліку подій, які згадали понад 1% респондентів, увійшли саміт "Кримська платформа" (1,7%), переговори президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського (1,7%), 1000 грн за вакцинацію (1,4%), "Велике будівництво" (1,4%), прес-конференцію Зеленського (1,3%), "закон про олігархів" (1,3%), відставку Арсена Авакова (1%), будівництво доріг (1%).

При цьому 4,5% опитаних вважають, що таких подій узагалі не було, 25,8% не змогли відповісти на відкрите запитання, а 6,8% відмовилися відповідати взагалі.

Серед світових подій, які можна назвати подією року, опитані назвали пандемію коронавірусу (12,1%), обрання нового канцлера Німеччини (6,6%), події в Афганістані, виведення військ США з Афганістану (6,5%), переговори Путіна і Байдена (5,6%), вибори в США (4,8%), вакцинацію від коронавірусу (4,5%), ситуацію з біженцями на кордоні Білорусі та Польщі (2,5%), події в Білорусі (1,9%), загрозу вторгнення Росії (1,6%), переговори Байдена та Зеленського (1,2%), війну (1,1%).

26% опитаних не змогли відповісти на це запитання, 2,4% зазначили, що таких подій не було, а 6,8% відмовилися відповідати на це запитання.

Більшість українців заявили, що були щасливі в 2021 році. Так, 7% сказали, що були дуже щасливі, ще 46%, що були щасливі здебільшого. Здебільшого нещасливими були 27%, а зовсім нещасливими - 8%.

П'ята частина опитаних (20,1%) у 2021 році раділа за значні успіхи рідних, 17% зазначили, що мали значні успіхи в роботі, навчанні або творчості. Ще 13% у 2021 році здійснили цікаву подорож Україною або за її межами. Майже кожен десятий (9,4%) сказав, що за рік поборов важку або хронічну хворобу. Водночас майже 29% опитаних заявили, що жодних позитивних подій у їхньому житті в 2021 році не відбулося.

Крім того, за останні два роки практично не змінилися традиції святкування Різдва. Абсолютна більшість (67%) відзначають його 7 січня. 3% святкують Різдво 25 грудня і ще 21% - двічі.

Українці зустрічають 2022 рік переважно з відчуттям надії (43%) і тривоги (34%) щодо майбутнього держави.

Чоловіки на 6% частіше за жінок згадували про таку емоцію як оптимізм, тоді як жінки більше за чоловіків відчувають страх (різниця 5%) і розгубленість (різниця 7%), коли міркують про долю країни. Віковий розподіл респондентів свідчить, що чим молодше покоління, тим більше оптимізму й надії відчувають його представники порівняно зі старшими віковими групами.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Теги: #події #опитування #україна
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