Події

07:37 29.12.2021

На Івано-Франківщині в результаті вибуху в лікарні загинуло двоє людей

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На Івано-Франківщині в результаті вибуху в лікарні загинуло двоє людей

На Івано-Франківщині стався вибух у Косівській центральній районній лікарні, загинуло двоє людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я

"У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинуло двоє людей", - сказано в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих.

Наразі обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

 

 

 

Теги: #вибух #лікарня #івано_франківськ
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