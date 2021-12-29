На Івано-Франківщині в результаті вибуху в лікарні загинуло двоє людей

На Івано-Франківщині стався вибух у Косівській центральній районній лікарні, загинуло двоє людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я

"У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинуло двоє людей", - сказано в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих.

Наразі обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.