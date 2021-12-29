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07:28 29.12.2021

Зеленський затвердив нову Стратегію інформаційної безпеки України

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Зеленський затвердив нову Стратегію інформаційної безпеки України

Президент Володимир Зеленський затвердив нову стратегію інформаційної безпеки України, серед завдань якої є протидія інформаційним агресіям з боку Російської Федерації, повідомила прес-служба глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки" (додається)", - йдеться у тексті указу.

Відповідний указ №685 набирає чинності з дня опублікування.

Зокрема, у документі зазначається, що інформаційна політика Росії – це загроза для України та інших демократичних держав, оскільки Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Як зазначається, один із дієвих методів відповіді на дезінформаційну активність Росії це санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Документ також визначає стратегічні цілі та напрями гарантування інформаційної безпеки України. Зокрема, протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії, забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.

Також забезпечення дотримання прав людини на збирання, зберігання, використання та розповсюдження інформації, свободу вираження своїх поглядів та переконань, захист особистого життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.

Крім того, інформаційну реінтеграцію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них територіях України, створення ефективної системи стратегічних комунікацій, розвиток інформаційного суспільства та рівня культури діалогу.

Від реалізації Стратегії очікується захищений інформаційний простір України, ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій, здійснення ефективної протидії розповсюдженню незаконного контенту, забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності громадян, дотримання конституційних прав людини на вільне вираження своїх поглядів та переконань, захист приватного життя, забезпечення захисту прав журналістів, формування української громадянської ідентичності.

 

 

 

Теги: #зеленський #стратегія #безпека
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