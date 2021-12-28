Зеленський запровадив санкції проти двох нових українських телеканалів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти двох українських телеканалів - "Перший незалежний" та UkrLive, повідомила прес-служба глави держави.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.

Зокрема, президент ввів рішення РНБО про введення санкцій проти "Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростору".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Санкції передбачають, зокрема, що українським чиновникам заборонено видавати будь-які ліцензії і користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, юридичні особи-власники цих телеканалів не можуть здійснювати жодних фінансових операцій на території України та з рахунків українських банків.

Санкції запроваджено терміном на 5 років.