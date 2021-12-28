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19:03 28.12.2021

ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

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ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, повідомляє прес-служба ДБР у вівторок.

"У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службової підробки при оформленні на роботу до Міністерства внутрішніх справ України (ч. 1 ст. 366 КК України). Друге - за фактом можливого перевищення службових повноважень екс-чиновником під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram.

Раніше екс-спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що ДБР розпочало досудове розслідування проти Гогілашвілі за ініціативою народних депутатів.

Як повідомлялося, 11 грудня на Youtube-каналі "Остання крапля" з'явилося відео, на якому Олександр Гогілашвілі на в'їзді до Донецької області поскандалив із правоохоронцями, оскільки його машину зупинили.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що ініціює проведення розслідування інциденту за участю заступника глави МВС Гогілашвілі та відсторонення його від посади на цей період.

Сам Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram написав, що вважає, що на інцидент за участю заступником міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути тільки одна реакція - звільнення.

13 грудня Кабінет Міністрів України звільнив Гогілашвілі за власним бажанням.

На сайті МВС зазначено, що Гогілашвілі народився в 1973 році в Грузії. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за фахом "Облік і оподаткування", у 2020 році закінчив цей самий університет за фахом "Право". У 2019-2019 рр. працював соціальним працівником міжнародної громадської організації "Центр здорової молоді" (м. Київ).

 

Теги: #дбр #мвс #гогілашвілі
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