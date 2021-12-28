В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

Виконувач обов'язків генерального прокурора України Олексій Симоненко надсилав голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку офіційного листа з повідомленням стосовно підозри, висуненої п'ятому президентові, народному депутатові Петру Порошенку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора у вівторок.

"Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голові Верховної Ради України про повідомлення про підозру народному депутатові відповідним листом, спрямованим безпосередньо 20 грудня 2021 року", - розповіли журналістам агентства.

В ОГП також передали в розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна" копію направленого Стефанчуку офіційного листа й додав, що ще одну копію документа було спрямовано в Апарат Верховної Ради.

"Того самого дня (20 грудня - ІФ), у зв'язку з нез'явленням народного депутата до органу досудового розслідування, копію повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права й обов'язки підозрюваного було направлено в Апарат Верховної Ради України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше народний депутат України, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував жодних офіційних повідомлень щодо підозри, висуненої на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка.

20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

24 грудня захист Порошенка заявляв, що очікує на офіційну інформацію з Печерського районного суду та з Офісу генпрокурора щодо подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у справі про постачання вугілля з окупованої території.

"Така інформація цілком може бути правдивою, тим паче що ці органи мовчать і своїх коментарів не дають", - сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві адвокат Порошенко Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков уточнив: "Нам поки що не відомо, чи ухвалив Печерський або інший суд рішення стосовно арешту Петра Порошенка (заочно), ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно ми знаємо, що таке рішення не ухвалювали в присутності адвокатів Порошенка".