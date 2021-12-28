П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн на ремонті рейкових автобусів "Бориспільського експресу" - Офіс генпрокурора

П'ятеро посадових осіб АТ "Укрзалізниця" та його регіональної філії "Південно-західна залізниця" викриті й повідомлені про підозру в заволодінні та легалізації 12 млн грн, а також підробленні офіційних документів під час ремонту рейкових автобусів, які використовують на маршруті між Києвом та аеропортом "Бориспіль", повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Службові особи… упродовж 2019-2020 років організували схему заволодіння коштами "Укрзалізниці". Перебуваючи у змові зі службовими особами комерційних структур, вони пролобіювати їх перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання "Бориспільського експресу". При цьому капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA було здійснено із використанням вживаних запчастин неналежної якості та за цінами, що перевищують ринкові. Таким чином організована група осіб заволоділа коштами АТ "Укрзалізниця" у сумі 12 млн грн, виділеними на ремонт обладнання рейкових автобусів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, надалі ці кошти члени організованої групи легалізували шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів і переведення в готівку.

Дії чиновників класифіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України. На території низки областей України правоохоронці здійснили 29 обшуків. Нині вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешт їхнього майна.