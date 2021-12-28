"Омікрон" призвів до швидкого зростання випадків зараження коронавірусом у Туреччині

У результаті швидкого поширення в Туреччині штаму коронавірусу "омікрон" кількість інфікованих у країні почала швидко зростати, повідомило турецьке МОЗ.

Так, у понеділок було виявлено понад 26 тис. випадків зараження, тоді як у листопаді ця цифра не перевищувала щодня у середньому 20 тис.

Наразі, як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, понад 10% випадків захворювання на COVID-19 у Туреччині викликані "омікроном", який вперше був виявлений у країні 11 грудня.

Минулого тижня розроблена в Туреччині вакцина проти COVID-19 Turkovac отримала дозвіл турецької влади на екстрене застосування.

У Туреччині вже введено понад 129 млн доз вакцин Sinovac та Pfizer.