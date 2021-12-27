Боррель назвав протистояння загрозам РФ одним із підсумків року

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики, і згадав у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

"У нашому східному сусідстві 2021 рік став яскравим прикладом силової політики, як ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. (...) У міру поширення гібридних конфліктів ми повинні продовжувати підтримувати Україну чи Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі", - йдеться у передноворічному огляді голови дипломатії ЄС, опублікованому у понеділок у його блозі.

Щоб протистояти цим загрозам, продовжив Боррель, ЄС надає "тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам". Як приклад, він навів "п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі".

На думку голови дипломатії ЄС, саміт програми "Східне партнерство", що відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив "стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС" до своїх східноєвропейських партнерів.

"У 2021 році ми працювали над захистом інтересів і цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку (...). Ця робота має тривати у 2022 році з усією нашою рішучістю", - написав Боррель.