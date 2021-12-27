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14:14 27.12.2021

В Ізраїлі почали в тестовому режимі вводити четверту дозу вакцини від COVID-19

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В Ізраїлі почали в тестовому режимі вводити четверту дозу вакцини від COVID-19

В Ізраїлі в медичному центрі неподалік Тель-Авіва почали прищеплювати четвертою дозою вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє в понеділок Associated Press.

У медичному центрі Шиба 150 медпрацівникам, які отримали третє, "бустерне" щеплення в серпні, було введено четверті дози вакцини Pfizer. Це робиться в рамках дослідження, щоб визначити, чи є сенс у вакцинації четвертою дозою всього населення країни, зазначають ізраїльські ЗМІ.

Колишній директор відділення трансплантації серця Шиби Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді дає захист проти "омікрону", яка вкрай необхідна".

Раніше цього місяця група реагування на пандемію Ізраїлю постановила, що будь-яка людина старше 60 років, а також медичні працівники зможуть отримати четверту щеплення від COVID-19.

Як повідомляє AP, понад 4,2 млн з 9,3 млн жителів Ізраїлю вже отримали третю дозу вакцини Pfizer.

За весь період пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом і близько 8,2 тис. смертей від наслідків захворювання.

Теги: #доза #вакцина #ізраїль
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