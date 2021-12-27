Події

12:43 27.12.2021

Азербайджан пропонує Вірменії розпочати делімітацію кордону без передумов

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Азербайджан пропонує Вірменії розпочати делімітацію кордону без передумов

Баку та Єреван мають розпочати процес делімітації азербайджансько-вірменського кордону без попередніх умов, заявив глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов.

"Визначення кордонів - одне з найважливіших питань на порядку денному. Азербайджан і Вірменія за майже 30 років з моменту здобуття незалежності навіть не починали делімітацію кордонів. Звісно, це ненормальне явище, яке не можна прийняти", - сказав Байрамов на прес-конференції в понеділок.

"Нова ситуація, нові реалії створили можливість для цивілізованого визначення кордону, й Азербайджан неодноразово закликав до цього. В документі за підсумками зустрічі в Сочі 26 листопада між лідерами (Азербайджану, РФ і Вірменії - ІФ) уперше було відображено необхідність початку цього процесу в тристоронньому форматі", - заявив він. "Також хочу зазначити, що таку ініціативу, нехай і не відображену в офіційному документі у форматі тристоронніх заяв, було озвучено ще у травні цього року, й азербайджанська сторона відповіла взаємністю на неї, дала згоду на створення робочої групи. Але тоді Вірменія висунула деякі ініціативи, неприйнятні для Азербайджану", - сказав він.

Байрамов додав: "Ми вважаємо, що цей процес (делімітації кордону - ІФ) необхідно розпочинати без передумов, оскільки якщо ми почнемо висувати будь-які свої умови, то процес створення комісії може затягнутися і стати нескінченним. Ми вважаємо, що старт не найпростішого процесу вже є позитивним меседжем".

Глава МЗС наголосив, що Азербайджан готовий розпочати делімітацію кордонів з Вірменією. "Вважаємо, що протилежна сторона усвідомлює неминучість цього (початку процесу делімітації кордонів з Азербайджаном - ІФ), що цей процес відповідає принципам і нормам міжнародного права, що делімітації немає альтернативи. Вважаємо, що найближчим часом ми отримаємо від них позитивний меседж. З іншого боку, той факт, що це питання (делімітації - ІФ) зазначене в сочинській заяві, означає, що вірменська сторона приймає цей процес. Тому чекаємо, що найближчим часом це (початок процесу делімітації - ІФ) стане можливим", - сказав Байрамов.

Теги: #кордон #вірменія #азербайджан
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