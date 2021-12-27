Події

08:28 27.12.2021

Нідерланди ввели локдаун до 14 січня через "омікрон"

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Нідерланди ввели локдаун до 14 січня через "омікрон"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про введення з 25 грудня до 14 січня локдауну в країні у зв'язку з черговою хвилею COVID-19.

За його словами, такі заходи необхідні через поширення штаму COVID-19 "омікрон".

"На нас обрушується п'ята хвиля (пандемії – ІФ), викликана "омікроном", – сказав Рютте.

Локдаун триватиме до 14 січня. Буде закрито бари, ресторани та магазини, які не торгують необхідними для життя товарами, спортивні зали, перукарні, кінозали та театри, парки атракціонів.

Крім того, суворо обмежуються соціальні контакти: нідерландці можуть одночасно прийняти не більше двох відвідувачів, на відкритому повітрі можуть зустрітися щонайбільше чотири особи. Як виняток у дні західного Різдва 24, 25 та 26 грудня можна було запросити до себе до чотирьох гостей.

У Нідерландах понад 70% населення повністю вакциновано від коронавірусної інфекції. У п'ятницю, 24 грудня, у країні виявили 15 тис. нових випадків зараження.

Серед нових випадків зараження коронавірусом частка "омікрону" подвоюється кожні два-три дні. У Амстердамі серед заражених уже 25% посідає новий штам.

"Омікрон", як вважають фахівці, заразніший, ніж попередні штами. При цьому, за попередніми даними, він, ймовірно, рідше призводить до ускладнень. Медики побоюються, що активні вакцини менш ефективні проти "омікрону", ніж проти його "попередників".

 

 

Теги: #локдаун #нідерланди #коронавірус
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