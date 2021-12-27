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07:47 27.12.2021

Китайські тайконавти здійснили шестигодинний вихід у відкритий космос із борту національної станції

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Китайські тайконавти здійснили шестигодинний вихід у відкритий космос із борту національної станції

Два китайські тайконавти (космонавти) зі складу екіпажу створюваної національної орбітальної станції "Тяньгун" у неділю за київським часом здійснили успішний шестигодинний вихід у відкритий космос для проведення на її поверхні монтажних робіт, повідомило Управління програми пілотів.

"27 грудня о 00:55 за пекінським часом (26 грудня, 18:55 за Києвом) через 6 годин тайконавти місії космічного корабля "Шеньчжоу-13" завершили другий вихід у відкритий космос, успішно виконавши всі завдання, заплановані в рамках місії", - йдеться у повідомленні CMSA.

За інформацією управління, під час виходу до космічного вакууму з борту базового модуля станції "Тяньхе" тайконавти підняли панорамну камеру D, встановили підніжки для проведення майбутніх монтажних робіт, а також провели низку тестів обладнання.

Вихід у космічний вакуум, що розпочався о 18:44 за пекінським часом, здійснили Чжай Чжиган та Е Гуанфу. Їм асистувала жінка-тайконавт Ван Япін.

Це вже другий вихід до космосу тайконавтів, які прибули на станцію на космічному кораблі "Шеньчжоу-13" 16 жовтня. Перший був здійснений 7 листопада Чжай Чжиганом та Ван Япін, яка стала першою в історії китайської космонавтики жінкою-тайконавтом, що вийшла у відкритий космос.

Під час першого виходу у відкритий космос, що тривав близько шести годин, тайконавти провели комплекс монтажних робіт із підключення зовнішніх систем створюваної станції.

Базовий модуль "Тяньхе" створюваної китайської орбітальної станції "Тяньгун" було виведено на орбіту 29 квітня. З 17 червня до 16 вересня на станції вже працювали троє тайконавтів, які прибули на кораблі "Шеньчжоу-12". У ході тримісячного перебування вони провели різні експерименти, встановили та налагодили роботу бортового обладнання та двічі виходили у відкритий космос для монтажних робіт.

Створення повноцінної орбітальної станції має завершитись у 2022 році. До базового модуля планується ще шість космічних запусків. Зокрема, до нього передбачається пристикувати два лабораторні модулі - "Веньтянь" та "Меньтянь". Крім того, на станцію будуть відправлені два вантажні кораблі і два пілотовані кораблі з тайконавтами.

Загальна вага станції "Тяньгун", яка перебуватиме на висоті 400 км, після завершення її будівництва становитиме близько 90 тонн. Вона буде вп'ятеро менша за Міжнародну космічну станцію і буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу (і до шести при зміні екіпажів). Термін експлуатації китайської космічної станції становить близько десяти років.

Планується, що як складова частина станції на орбіту буде також виведений автономний модуль "Сюньтянь" з телескопом, діаметр дзеркала якого становить два метри. Він маневруватиме на орбіті за допомогою своєї рухової установки і час від часу пристиковуватиметься до станції для дозаправки та обслуговування.

 

 

Теги: #космос #станція #китай #вихід
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