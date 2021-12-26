Події

16:04 26.12.2021

Прем'єр Ізраїлю пішов на самоізоляцію через виявлений COVID-19 у його дочки

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Прем'єр Ізраїлю пішов на самоізоляцію через виявлений COVID-19 у його дочки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет в неділю залишив засідання уряду, коли дізнався, що у його дочки виявили COVID-19, повідомляє The Times of Israel.

Сам Беннет ще вранці здав негативний експрес-тест на коронавірус. Тепер він зробить додатково ПЛР-тест і залишиться вдома на самоізоляції до надходження його результатів. Контактувати з дочкою прем'єр поки що не буде.

Хворій на коронавірус дочці Беннета 14 років. У червні вона пройшла вакцинацію проти COVID-19.

Теги: #ізраїль #беннет
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