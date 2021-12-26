Події

07:44 26.12.2021

У США вважають, що Азовське море перетворилося на плацдарм можливого збройного конфлікту Росії та України

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У США вважають, що Азовське море перетворилося на плацдарм можливого збройного конфлікту Росії та України

Азовське море вже стало місцем можливого збройного конфлікту між Росією та Україною, вважає видання The Washington Post.

Воно пише, що "є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, постраждалі від війни".

Газета нагадує, що американська розвідка попередила, що Росія вже на початку наступного року може розпочати "широкомасштабний військовий напад на Україну".

Вона наголошує, що міжнародна увага сконцентрована на "концентрації російських військ на сухопутних кордонах України", але "якщо вторгнення розпочнеться з моря, українські сили виявляться значною мірою безсилими".

Це, пише видання, визнав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, і у разі війни вона активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - заявив він газеті.

Міністр додав: "У нинішніх обставинах, звісно, Росія диктує ситуацію в Азові і переважно використовує його як театр військових дій".

 

 

Теги: #азов #сша #росія #україна
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