Події

07:26 26.12.2021

В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

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В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

У мережі Інтернет вдруге стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка", створений за ініціативою дружини президента Олени Зеленської, повідомила прес-служба президента.

"Колекція електронних поштівок від українських художників створена під патронатом першої леді Олени Зеленської", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гасло проекту – " Листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців – одне з одним".

Малюнки для листівок, як і минулого року, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це "Різдвяний ярмарок", "Тигристий Новий рік" та навіть "Новорічний Zoom". Усі поштівки анімовані.

Вони вже викладені на сайті: https://dyvo-poshtivka.com.ua/ та доступні для відправки через будь-який месенджер.

"Вам залишається підписати і надіслати їх тим, хто вам важливий. Для цього достатньо зайти на сайт, вибрати сюжет, від якого тепло і віриться в дива, і вже за секунду вітання "оживе" у смартфоні близької людини", - розповіла Олена Зеленська.

Над проектом працювало креативне агентство Green Penguin за сприяння телеканалу СТБ, який підтримує проект уже другий рік поспіль. Зазначається, що за минулі зимові свята українці, які скористалися сайтом, надіслали майже 80 тисяч поштівок.

 

 

Теги: #президент #новорічні_свята #проект
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